Amnestie für zu viel kassierte Covid-Hilfen kommt

Rund 7,4 Milliarden Euro an Corona-Hilfen wurden über die Covid-19-Finanzierungsagentur (COFAG) bislang ausgeschüttet. Um Strafen zu entgehen, können Unternehmen zu Unrecht bezogene Förderungen ab dem 1. August via Webportal einfach zurückzahlen. Die SPÖ will hingegen Hilfszahlungen von Krisengewinnern zurück.