COFAG: „Komplexe Fälle eingehend prüfen“

Nach dem Bericht über einen Vorarlberger Mietwagenunternehmer, der bis dato bei Zahlungen aus dem Corona-Hilfspaket leer ausgegangen ist, meldet sich die Geschäftsführung der COVID-19 Finanzierungsagentur des Bundes GmbH (COFAG) zu Wort. Im Gespräch weisen Bernhard Perner und Marc Schimpel gleich zu Beginn darauf hin, dass die Genehmigungsquote aller seit März 2020 gestellter Anträge auf Zuschüsse in Vorarlberg bei 94 Prozent liege. Dies entspricht einer ausbezahlten Fördersumme von rund 243 Millionen Euro bei einer durchschnittlichen Genehmigungsdauer von 15 Tagen. Dass diese Zahlen auf der COFAG-Website nur schwer ersichtlich sind (Stand: 12. April 2021), sei ein Manko, gibt Perner zu: „Die Zahlen aber zeigen: Wir sind in der Lage, möglichst rasch möglichst vielen Unternehmen zu helfen.“ Und das sei schließlich das erklärte Ziel.



Manuelle Prüfung

Allerdings gebe es auch komplexere Fälle, die man sich erst genauer anschauen müsse, bevor grünes Licht gegeben werden kann. Im Übrigen werden die Anträge nach der Einbringung via finanzOnline im Rahmen einer weitestgehend automatisierten Vorabprüfung tatsächlich in Grün, Orange und Rot eingeteilt.

Während es bei grünen Fällen innerhalb weniger Tage zur Auszahlung kommt und Rot eine klare Ablehnung signalisiert, werden orange Anträge einer manuellen Prüfung unterzogen. So müssen beispielsweise fehlende Unterlagen angefordert, das Gewerberegister hinzugezogen, Unklarheiten durch das Beiziehen eines Steuerberaters oder durch Abklärung mit dem zuständigen Finanzamt beseitigt werden.