COFAG zahlte bereits 7,4 Mrd. an Antragsteller aus

„Richten Blick in Richtung Wiederaufbau“

Alleine über die COFAG seien bisher 7,4 Milliarden Euro an rund 712.000 Antragsteller ausbezahlt worden. „Nun richten wir unseren Blick in Richtung Wiederaufbau. Damit unser Land besser und schneller aus der Krise kommt. Ziel ist es nun, die immer noch stark von der Krise betroffenen Branchen zu unterstützen, ohne falsche Anreize zu setzen. Dieser Einstieg in den Ausstieg ist schwierig, vor allem ist er notwendig“, so Blümel.