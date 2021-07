Atom-Wahnsinn: Jetzt schaltet sich Präsident ein

Rückendeckung bekamen die steirischen Politiker am Donnerstag von höchster Stelle: Bundespräsident Alexander Van der Bellen brachte das heikle Thema beim Jahrestreffen mit seinen slowenischen und kroatischen Amtskollegen aufs Tapet (das Kraftwerk gehört je zur Hälfte Kroatien und Slowenien). In Österreich herrsche „breiter Konsens“, wonach das Kraftwerk „problematisch“ sei, so der Präsident. Österreich werde das laufende Prüfverfahren zur Verlängerung des bereits 40 Jahre alte Reaktors „genau beobachten und begleiten“. Das Treffen fand in der Kleinstadt Kostanjevica, in unmittelbarer Nähe zum AKW Krško statt.