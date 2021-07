Gefundenes Kind in Salzach war vermisster Bub (4)

Die Polizei hatte es bereits vermutet, nun ist es zweifelsfrei durch eine DNA-Untersuchung bestätigt: Bei jener Kinderleiche, die am Dienstagnachmittag beim Wasserkraftwerk Urreiting bei St. Johann im Pongau gefunden wurde, handelt es sich um den vermissten Vierjährigen aus dem Pinzgau. Dieser fiel am 26. Juni in Bruck beim Spielen in die Salzach. Sein Bruder (7) konnte noch gerettet werden.