Salzach-Drama: Suche in Bruck geht weiter

Mit einem etwas kleineren Team als am Wochenende suchen die Einsatzkräfte am Montag erneut nach dem vermissten Vierjährigen. „Wir müssen das Wetter ausnutzen“, sagt Herbert Gewolf, Einsatzleiter der Wasserrettung. Pünktlich um 8 Uhr stiegen die ersten Taucher in die Salzach. Die Suchaktion dauert vorerst bis zum Vormittag und soll im Fall der Fälle am Nachmittag fortgesetzt werden.