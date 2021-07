Im Herbst droht das totale Chaos

Probleme auch in Hallwang

Ähnlich ist die Situation in Hallwang: Trotz Schutzkonzeptes gibt es Probleme. „Wir haben seit Monaten eine App in Betrieb, ein Gesundheitstagebuch“, gab Obmann Christian Schmidhuber an. Von der U8 aufwärts muss jeder Spieler täglich seinen Gesundheitszustand angeben. Dennoch gab es nach dem Testspiel gegen Kammer (OÖ) einen Fall, neun Spieler dürfen frühestens am Dienstag wieder trainieren.