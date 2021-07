Sommertheater ist mehr als nur ein großer Spaß

Wichtige Nachwuchsarbeit

Und gerade bei dieser Nachwuchsarbeit erfüllen die Theatervereine eine immer wichtigere Aufgabe, weil die theaterpädagogischen Angebote an Schulen immer weniger werden: „Ob es an Schulen eine Theaterklasse oder Kurse als Freifach gibt, steht und fällt mit der Frage, ob es Lehrkräfte gibt, die bereit sind, sich die viele Mehrarbeit anzutun, und Schulleitungen, die dieses Vorhaben unterstützen.“ Weil hier die Tendenz aber eher sinkend ist, überlegt man bei „Laut!“ künftig neue Kooperationen einzugehen: „Wir erarbeiten zum Beispiel gerade ein Konzept, auch an Musikschulen Schauspielklassen anbieten zu können und suchen dafür noch Partner.“