Macrons Impfpflichtrede löste Anmelderekord aus

Mit einer Brandrede hat der französische Präsident Emmanuel Macron einen Ansturm auf freie Corona-Impftermine ausgelöst. Fast eine Million Menschen meldeten sich unmittelbar danach im Internet dafür an - so viele wie noch nie an einem Tag. Besonders mahnende Worte fand Macron dabei mit Blick auf das Wiederaufflammen der Pandemie.