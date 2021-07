Aus fahrendem Auto gesprungen und mitgeschleift

Augenzeugen leisteten Erste Hilfe

Die 28-Jährige wurde von Augenzeugen erstversorgt und in weiterer Folge von der Rettung in das LKH Wolfsberg gebracht. „Bei der heutigen Einvernahme konnten sowohl der Mann, als auch die Frau keine klaren Angaben über den Sachverhalt machen“, berichtet ein Polizeibeamter am Mittwoch. Laut eigenen Angaben soll es zwischen den beiden Wolfsberger bereits öfter zu Streitigkeiten gekommen sein.