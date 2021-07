Zahl unerlaubter Grenzübertritte um 59% gestiegen

Die Zahl der unerlaubten Grenzübertritte in die EU auf den Hauptmigrationsrouten ist in der ersten Hälfte des laufenden Jahres im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 59 Prozent gestiegen. Den stärksten Anstieg in den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres gab es auf der Westbalkanroute. Die Zahl lag hier bei 18.600 - das waren 92 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum 2020.