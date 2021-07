Linzer Skateboard-Marke Kape kommt nun ins Rollen

Es klingt wie Holz, es fühlt sich wie Holz an - ist aber keines! Mit einem Skateboard aus Meeresplastik will das Linzer Unternehmen Kape den Markt erobern. Acht Jahre Entwicklungszeit stecken mittlerweile in der von Peter Karacsonyi gegründeten Firma, die sich nun ein Investment in Höhe von 500.000 Euro sichern konnte.