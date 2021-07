Stadt Graz hat ab sofort einen Finanzweisenrat

Die Leiterin des Instituts für Finanzrecht an der rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Graz und Steuerrechtsexpertin, Tina Ehrke-Rabel, will ihre finanz- und verfassungsrechtliche Expertise in den Finanzweisenrat einbringen. Michael Steiner ist seit 1997 Professor am Institut für Volkswirtschaftslehre und -wirtschaftspolitik an der Uni Graz.