Pkw überschlug sich mitten im Wald

Am späten Nachmittag des 11. Juli 2021 wurde die Freiwillige Feuerwehr Spital am Semmering zu einem Verkehrsunfall in den Kaltenbachgraben im Bereich der Gaisschlagermühle gerufen. Eine Fahrzeuglenkerin kam mit ihrem PKW aus unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und prallte gegen die seitliche Böschung, wobei das Fahrzeug in weiterer Folge am Dach liegend zum Stillstand kam. Die Lenkerin wurde dabei leicht verletzt.