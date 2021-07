Mieter-Paar lag tot in Wiener Gemeindewohnung

Schock in einem Gemeindebau in Wien-Landstraße: Nachdem die Schwester eines Opfers Alarm geschlagen hatte, entdeckte die Polizei jüngst in der Wohnung im 3. Stock die Leichen der beiden männlichen Mieter (69 und 86). Die Staatsanwaltschaft hat aufgrund der „mysteriösen Umstände“ eine Obduktion angeordnet.