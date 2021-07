Wasser-Offensive zur Rettung der Nass-Reserven

Mit 38 Millionen Euro sind jene 445 neuen Projekte dotiert, die jetzt von Ministerin Elisabeth Köstinger auf den Weg gebracht werden. Vieles davon fließt in die saubere Entsorgung von Abwässern – damit wird unser versickerndes Nass sauberer. Große Hoffnung in die ökologische Gesundung wird in Renaturierungsprojekte gesetzt: Denn diese verbessern auch den Wasserhaushalt.