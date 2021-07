Haben Sie zu früh aufgegeben, Herr Anschober?

„Es ist mir wichtig, dass wir mit unserer konsequenten und harten Linie zu Ostern die jetzigen Öffnungen erst ermöglicht haben. Viele haben mich danach gefragt, wieso haben Sie nicht auch noch die Ernte eingefahren? Aber dass es so ausgegangen ist, war ja nicht meine Leistung, dazu haben alle in der Gesellschaft beigetragen, die unseren Kurs mitgetragen haben. Bin ich zu früh gegangen? Nein, denn ich musste die Notbremse ziehen, auch zum Schutz meiner eigenen Gesundheit.“ Ein Interview, das in unserer politisch-medial vergifteten Zeit zum Nachdenken anregt. Vielleicht auch aktive Politiker, und jene, die Politiker mit redlichen Absichten öffentlich zermürben, bis sie aufgeben.