Kate und William vor sportlichem Wochenende

Erst Wimbledon, dann Wembley: Prinz William und Herzogin Kate (beide 39) stehen vor einem sportlichen Wochenende. Am Samstag besucht das royale Paar das Damen-Finale beim Tennisturnier von Wimbledon, wie der Kensington-Palast am Freitag mitteilte. Kate ist Schirmherrin des Ausrichters All England Lawn Tennis Club. Sie will auch das Herren-Endspiel am Sonntag besuchen - dann aber ohne ihren Ehemann.