SPÖ-Richtungsstreit: 4-Tage-Woche vs. Mindestlohn

Die Frage, ob die Sozialdemokratie ihre Themensetzung eher in Richtung Arbeitszeitverkürzung oder höherer Mindestlohn ausrichten will, ist in erster Linie auch ein interner Machtkampf zwischen Rendi-Wagner und Doskozil. Am Samstag demonstrierte die Bundespartei mit einer Flut an Aussendungen Geschlossenheit. So stellten sich die Gewerkschaft, die Parteijugend und einige Spitzenfunktionäre hinter ihre Parteichefin und machten für das SPÖ-Modell der 4-Tage-Woche mobil.