Neuer Clip zum Detektiv-Thriller „Lost Judgment“

Sega hat im Zuge eines Streaming-Events von Sony neue Gameplay-Szenen aus seinem kommenden Detektiv-Abenteuer „Lost Judgment“ präsentiert. Das Actionspiel ist in der Welt der „Yakuza“-Reihe angesiedelt und verspricht spannende Ermittlungen, Prügeleien und Minispiele in einer authentisch-japanischen offenen Spielwelt. „Lost Judgment“ erscheint am 24. September für PlayStation- und Xbox-Konsolen.