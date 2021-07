Diebe werden immer öfter zu „Handicap“ für Golfer

Die Rolex am Handgelenk, ein Putter um 1000 Euro in der Tasche und Luxus-Karossen vor den Anlagen: Auch wenn vieles davon wohl nur dem Klischee entspricht – Golfplätze ziehen Langfinger offenbar magisch an. Vor allem in Kitzbühel muss sich die Polizei derzeit mit einer regelrechten Diebstahl-Serie auseinandersetzen.