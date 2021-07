Lange Asylverfahren: Berater im Fokus

Knapp zwei Wochen ist es her, dass in Wien-Donaustadt das 13-jährige Mädchen aus dem niederösterreichischen Tulln mutmaßlich von vier Afghanen unter Drogen gesetzt, missbraucht und getötet wurde. Drei davon hatten bereits einen negativen Asylbescheid in der Tasche, hätten bereits abgeschoben werden können. Warum dies noch nicht passiert ist, dazu schieben sich diverse Behörden den Schwarzen Peter zu.