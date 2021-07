VIP-Auflauf in London: Von Prinzen über Weltstars

Das Spiel der englischen Nationalmannschaft in London gegen Dänemark zog großes Interesse auf sich. Sowohl die englische als auch dänische Prominzenz feuerte ihre Nation für den EURO-Finaleinzug tatkräftig an. Englands Premierminister Johnson fieberte mit Frau Carrie die Truppe von Trainer Gareth Southgate bei jeder Aktion an. Fußball-Ikone David Beckham, die hinter Prinz William Platz nahm, ist auf der VIP-Tribüne bei Englands Spielen beinahe schon Stammgast.