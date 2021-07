Boulder-Spezialist Uznik geht neue Wege

Nicolai Uznik wechselt die Disziplin! Kärntens Weltcup-Starter klettert nächste Woche in Frankreich zweimal im Lead-Bewerb anstatt im Boulder. Grund: die Olympischen Spiele 2024 in Paris. „Da gibt’s einen Kombi-Bewerb aus diesen zwei Disziplinen“, erklärt der Rosentaler, der zuletzt beim Boulder-Weltcup in Innsbruck auf Rang vier kletterte.