Rettung zweier Österreicher im Mont-Blanc-Massiv

Italienerinnen erfroren

Es handelte sich um den dritten Einsatz der Rettungsteams im Aostatal seit dem Wochenende. Am Sonntag waren - wie berichtet - zwei Italienerinnen in den Alpen an der italienisch-schweizerischen Grenze auf mehr als 4000 Metern Höhe erfroren. Ein Mann wurde unterkühlt und mit Erfrierungen in der Nacht auf Sonntag in ein Krankenhaus in der Schweiz geflogen.