Wolfgang Fellner durch den Kakao gezogen

In Stadl und Graz

Gelesen wird diese Anleitung zum Fellnerismus von Hafner selbst sowie von Lukas Walzl und Josephine Bloéb. Die Premiere geht am Freitag, 9. Juli, um 19.30 Uhr im Griessner Stadl über die Bühne. Tags darauf auch im Theater am Lend in Graz zu sehen.