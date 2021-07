Pestizid-Überprüfung nur teilweise umgesetzt

Ärger der Grünen

Umgesetzt worden sei das allerdings nur teilweise, ärgern sich nun die Grünen. „Die SPÖ hat bisher so gut wie nichts gemacht, keine einzige Analyse in fast zwei Jahren durchgeführt! Nur in zehn Gemeinden werden demnächst Proben auf Pestizide entnommen, dabei haben sich 46 Gemeinden für dieses Monitoring angemeldet“, sagt der grüne Umweltsprecher Wolfgang Spitzmüller. Er fordert, dass endlich gehandelt wird.