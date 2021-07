Judo-Mädels: Historisches Silber für Grüne Mark

„Wir haben fest an den Traum einer EM-Medaille geglaubt und waren überzeugt, wenn die Leistung punktgenau am Wettkampftag abgerufen werden kann, ist auch eine Medaille in Reichweite. Dass es bereits heuer klappte, ist wie ein Sommermärchen, einfach nur unbeschreiblich schön“, freut sich Walter Wiedner, Obmann vom Judoclub ASKÖ Gleisdorf.