Steirer (62) bei Forstarbeiten schwer verletzt

Der Mann aus dem Bezirk Südoststeiermark war in seinem Wald mit Forstarbeiten beschäftigt. Er wollte einen bereits entwurzelten Baum mit einer Motorsäge durchsägen - da drehte sich der etwa acht Meter lange Stamm plötzlich zur Seite und verletzte den 62-Jährigen am rechten Unterschenkel. Per Handy verständigte er seine Lebensgefährtin, die in der Folge die Rettungskräfte alarmierte. Nach der Erstversorgung wurde der Schwerverletzte vom C 12 ins LKH Graz überstellt.