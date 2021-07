Vom Wahllokal ging es direkt weiter zur Messe

Viele Einwohner hatten ihre Häuser mit Fahnen festlich geschmückt. Unzählige Gläubige strömten zum Sportplatz in Mariapfarr. Dort hielt der frisch geweihte Priester Rupert Santner seine erste Messe, feierte seine so genannte Primiz. Der Gottesdienst war via Livestream auch im Internet zu sehen.