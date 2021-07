Neue Erkenntnisse: Spannung vor dem Hexen-Urteil

Es war einer der spektakulärsten Kriminalfälle in Kärnten: Der Mord an einer Villacher Pensionistin, in Auftrag gegeben von dem selbst ernannten Medium Margit T., durchgeführt von ihrer Jüngerin Barbara H. Beide wurden dafür in zwei Rechtsgängen schuldig gesprochen – lebenslang für T., 20 Jahre Haft für ihre geständige Komplizin. Die Urteile fielen bereits im vergangenen Oktober; jetzt wartet man mit Spannung, was der Oberste Gerichtshof diesmal macht, nachdem er bereits einmal eingegriffen hatte. „Es gibt noch keine Entscheidung“, sagt Sprecherin Alexandra Michel-Kwapinski. Durchgesickert ist aber, dass die Generalprokuratur eine Bestätigung der Schuldsprüche empfiehlt. Damit wäre T. die erste Kärntnerin seit vielen Jahren, die tatsächlich eine lebenslange Haftstrafe antreten müsste.