47 Migranten im Ärmelkanal aus Seenot gerettet

14 Leichen am Strand von Zawia in Libyen entdeckt

Die Internationale Organisation für Migration (IOM) berichtete indes von 14 Leichen von Migranten, darunter ein Kind und eine Frau, die am Strand von Zawia in Libyen gefunden wurden. „Eine traurige Erinnerung daran, dass viele Menschen im Mittelmeer in unsichtbaren Schiffswracks ertrinken, weil es keine effektive und verantwortungsvolle staatliche Suche und Rettung gibt“, so eine Sprecherin via Twitter.