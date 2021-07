Förderstreit: Kunst-Galerie-Waldviertel droht Aus

Zwei Jahre lang bekam die Galerie am Hauptplatz öffentliche Gelder; von der Stadt jeweils 2500 Euro. „Obwohl wir heuer mehr Programm vor allem für das 850-Jahre-Stadt-Jubiläum bieten, gibt es statt mehr plötzlich weniger“, ist Moser entrüstet. Alle Mandatare, inklusive VP-Bürgermeister Josef Ramharter und Grün-UBL-Kulturstadtrat Herbert Höpfl, sprechen von einem guten und ansprechenden Projekt. Aber: Höpfl brachte in der Gemeinderatssitzung einen Dringlichkeitsantrag ein, 1000 Euro zu fördern. FP-Stadtrat Gottfried Waldhäusl, der im Vorjahr noch meinte, das letzte Mal einer derart hohen Subvention zuzustimmen, brachte wegen Jubiläum und guter Arbeit den Gegenantrag auf zumindest 3000 Euro ein. Mit FP- sowie SP-Fürstimmen blitzte der Antrag an VP und Grünen ab. VP-Gemeinderat Johannes Stumvoll enthielt sich der Stimme, hinter vorgehaltener Hand spricht man von Fraktionszwang in der VP.