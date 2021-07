Radler mussten Raser ausweichen: eine Verletzte

Die geschockten Radfahrer konnten sich nur an einen silbernen Pkw erinnern. Deshalb sucht die Polizeiinspektion Feistritz/Drau Unfallzeugen. Der unbekannte Lenker war am Samstag gegen 11.30 Uhr auf der Ferndorfer Landesstraße (L 37) in Fahrtrichtung Villach unterwegs, als er auf Höhe der Ortschaft Weißenstein einen anderen Pkw, ohne auf den entgegenkommenden Verkehr zu achten, überholte. Die entgegenkommende Radfahrergruppe - ein vorausfahrender 40-jähriger ukrainischer Staatsangehöriger, seine ihm nachfahrende 28-jährige Arbeitskollegin (argentinische Staatsangehörige) und ein zum Schluss fahrender, unbekannter Radfahrer - musste plötzlich ausweichen, um eine Kollision zu vermeiden. Bei dem Ausweichmanöver kam die 28-jährige Frau zu Sturz und wurde unbestimmten Grades verletzt. Der dritte Radfahrer hatte vorerst Erste Hilfe geleistet, war dann aber noch vor Eintreffen der Polizeistreife weitergefahren. Der 40-jährige Ukrainer kümmerte sich bis zum Eintreffen der Rettung mit weiteren Straßenpassanten um die Verletzte, die dann ins LKH Villach gebracht wurde.