18-jährige Führerscheinlose schrottete Auto

Am Freitag gegen 14 Uhr fuhr eine 18-Jährige, die keinen Führerschein besitzt, mit dem Pkw eines 24-Jährigen, der am Beifahrersitz saß, in Lenzing auf der Reibersdorfer Straße. Am sogenannten Alt-Lenzinger-Berg, bei der Bergabwärtsfahrt, in der scharfen Linkskurve, kam die ungeübte Fahrzeuglenkerin noch zusätzlich wegen überhöhter Geschwindigkeit im Kurvenbereich ins Schleudern, rechts von der Fahrbahn ab und stieß dabei frontal gegen eine Betonmauer im Kreuzungsbereich.