„Verrückt!“ Dieser Schlag lässt Wimbledon staunen

Kyrgios: „Das war verrückt“

Im zweiten Satz beendete der wieselflinke Tennisprofi einen unglaublichen Ballwechsel mit einem verrückten Winner. Per Hechtsprung spielte er den Ball am Netz vorbei und brachte die gelbe Filzkugel sogar noch ins Feld. Unfassbar! „Das war verrückt“, schrieb sein Kumpel Nick Kyrgios via Instagram.