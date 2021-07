William Shatner bekommt Show beim Kreml-Sender

Die Legende aus der Science-Fiction-Serie werde „bei uns ein neues Programm führen“, kündigte sie an. Russlands Präsident Wladimir Putin hatte zuletzt beklagt, dass dem Kreml-Sender im Ausland immer wieder Steine in den Weg gelegt würden. RT habe es schwer, Personal und Räumlichkeiten zu finden. Der deutschsprachige Ableger RT DE etwa will eine eigene TV-Lizenz, was in Deutschland allerdings gegen das Gebot der Staatsferne verstößt.