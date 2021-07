Einbrecher weckten Schlafenden auf und flüchteten

Zwei unbekannte Täter brachen am Donnerstag zwischen 4.50 und 5.15 Uhr in vier Geschäfte im Stadtgebiet von Grein ein, indem sie jeweils die Eingangstüre mit einem größeren Schraubenzieher aufzwängten. Beide Täter trugen Gesichtsmasken, sowie Kapuzen und Kappen. Ein Täter war bekleidet mit einer grauen Kapuzenjacke mit einem roten Streifen an der Rückseite der Kapuze, sowie seitlich unter den Armen. Dazu trug er eine schwarze Jogginghose und hellgraue Schuhe mit schwarzen Kappen, sowie eine schwarze Schirmkappe. Der zweite Täter trug einen schwarzen Sweater mit einem gelb-grünen Logo; dazu eine hellgraue Jogginghose mit dunkelgrauen Sportschuhen und weißer Sohle, sowie eine graue Schirmkappe.