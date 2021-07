Soldaten für COVID-Einsatz ausgezeichnet

Jeweils auf Antrag der Landesregierung wurden Soldaten und Heeresbedienstete im Contact Tracing, zur Unterstützung der Polizei bei den Ausreisekontrollen aus den Risikoregionen Bregenzer Wald, Rheindelta und Leiblachtal, zur Überwachung von Selbsttests an sechs Teststraßen und zum Transport der Test Kits in alle Gemeinden Vorarlbergs sowie an die Teststraßen des Bundesheeres und des Landes, eingesetzt.