Elf Samtpfoten und ein Schicksalsschlag

Mia ist wie ihr Bruder Nono eine grau weiße grazile Schönheit mit gerade einmal vier Jahren. Hochbeinig und edel, mit wunderschönen grünen Augen. Sie ist sehr zutraulich, will sich aber selbst aussuchen, wann sie gestreichelt wird. Sie kommt gerne auf den Schoß, will aber gerade am Anfang nicht unbedingt herumgetragen werden. Mia ist ein Herz und eine Seele mit Ihrem Bruder Nono und möchte mit ihrem Bruder gemeinsam in ein neues Zuhause ziehen. Die beiden sind unzertrennlich und sollten auch nach dem Verlust ihres bisherigen Platzes nicht auch noch den Partner verlieren. Darum werden die beiden nur gemeinsam vergeben. Selbstverständlich ist Mia kastriert, entwurmt und geimpft.