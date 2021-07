Rettende Oase für durstige Vögel

Tipp

Wer einen Garten hat, kann auf freier Stelle auch eine kleine Sandgrube bauen: Vögel „baden“ auch gerne in feinem Sand - das hilft ihnen, mögliche Parasiten loszuwerden und das Gefieder zu pflegen. Auch hier gilt: nur an Stellen, an denen die Vögel die Umgebung gut einsehen und bei Feindsichtung schnell wegfliegen können.