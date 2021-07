Auf dem Sprung ins Berufsleben

Schüler aller Handelsschulen leisten schon jetzt ein Pflichtpraktikum von 150 Stunden, also einem Monat. „Ein Teil dieser Stunden kann ab Herbst im Rahmen unseres Projekts ,Praxis und HAS - die neue Handelsschule‘ in Form von Praxistagen während des Schuljahres absolviert werden“, erklärt Direktorin Sonja Hasler. Einblicke geben diverse Unternehmen und Branchen des Bezirkes. Das Highlight: Jedem Schüler steht es frei, ein von der Schule organisiertes Berufspraktikum in Irland zu meistern. „Unkosten entstehen keine, der Aufenthalt wird über Erasmus+ von der EU finanziert“, sagt Hasler. So können Schüler auf ihrem Sprung in die Berufswelt wichtige Erfahrungen sammeln.