Was damals an der Grenze geschah

Lebenswege der Bewohner

„Wir erzählen die Lebenswege der Bewohner aus dem 20. Jahrhundert“, so Kohlenprath. Elf Kinder sind in zwei Generationen in diesem Haus geboren und groß geworden, auch der jetzige Besitzer Hanzi Kohlenprath, der 1939 geboren wurde. Am 2./3. und 4. Juli ist das Haus Loibltal/Brodi1 noch zu besichtigen. Anmeldung: 2020.interferenzen.at