Milwaukee Bucks verlieren Match und Superstar

Die Atlanta Hawks haben in der Halbfinal-Serie der NBA gegen die Milwaukee Bucks den Ausgleich geschafft. Auch ohne ihren am Knöchel verletzten Topspieler Trae Young gewannen die Hawks am Dienstag zu Hause mit 110:88 und stellten im „best of seven“ damit auf 2:2. Das fünfte Spiel wird in der Nacht auf Freitag in Milwaukee ausgetragen.