„Große Mehrheit der Jobsuchenden will arbeiten“

Wenn Jobsuchende zwischen verschiedenen Stellenangeboten wählen können, entscheiden sie sich für das attraktivere Angebot. Um Betriebe in dieser Phase des Aufschwungs noch rascher und präziser unterstützen zu können, haben wir unser Service für Unternehmen von 70 auf 100 Berater aufgestockt. Außerdem werden wir bis Ende September ergänzend zu virtuellen Jobbörsen in allen Geschäftsstellen auch Veranstaltungen in Präsenz durchführen. Wir lassen Jobsuchende nicht im Stich und stehen natürlich auch der Wirtschaft mit konsequenter Personalvermittlung weiterhin tatkräftig zur Seite.