Die Eier der Roten | Die Tränen des Teamchefs

Die Tränen des Teamchefs. 300 Gratulationen am Handy, 300 Fans am Flughafen zur Begrüßung nach der Rückkehr von der „schönsten Niederlage“ des österreichischen Fußballteams bei der EURO gegen Italien: Da sind Franco Foda, wie er im „Krone“-Interview nun gesteht, „die Tränen gekommen“. Aber wie geht's nach diesen ersten beiden österreichischen Siegen bei einer Fußball-Europameisterschaft weiter? „Diese Welle muss genutzt werden“, schreibt unser Vize-Sportchef Peter Moizi heute in seinem „Stopplicht“. In dem er auch seiner Hoffnung Ausdruck verleiht, dass jetzt mehr Kinder nach der langen Corona-Pause zum Fußball zurückkehren. Doch Moizi erinnert auch daran, dass es in der längst begonnenen Qualifikation zur WM 2022 in Katar für Österreich bisher gar nicht gut aussieht. Und so schreibt er: „Die neue Mentalität der Mannschaft, Vollgas bis zum Schluss, an das Unmögliche glauben, hat die Anhänger mitgerissen. WM-Kracher mit Österreich im nächsten Jahr zur Adventzeit - das wäre wohl das schönste Weihnachtsgeschenk für unsere Fußball-Fans.“ So träumen wir nach dem halben „Sommer-Märchen“ 2021 vom „Weihnachts-Märchen“ 2022!