Debakel für Macron und Le Pen bei Regionalwahl

Zeitung: „Letztlich braucht Macron keiner“

Insgesamt waren die Regionalwahlen eine Rehabilitierung der bei der Präsidentschaftswahl 2017 vernichtend geschlagenen Traditionsparteien: Von den zwölf Regionen auf dem französischen Festland gingen sieben in der Stichwahl an Listen der Konservativen und fünf an die Sozialisten. Macrons LREM schaffte es nicht, sich in den Regionen zu verankern. „Letztlich braucht ihn keiner“, kommentierte die Tageszeitung „Le Figaro“ mit Blick auf den 43-jährigen Präsidenten.