93-Jähriger fuhr in zwei Autos: Fünf Verletzte!

Ein betagter Autolenker hat am Sonntagnachmittag in Scheffau (Bezirk Kufstein) einen Verkehrsunfall mit zwei weiteren Pkw verursacht, bei dem insgesamt fünf Personen verletzt wurden - eine davon schwer. Der 93-Jährige fuhr von einer Gemeindestraße auf die Loferer Straße (B178) und kollidierte dort mit dem Auto einer 26-jährigen Deutschen. Infolge geriet sein Auto auf die Gegenfahrbahn und krachte in den Pkw eines 72-Jährigen.