Nicht nur Randnotiz | Vertrauens-Keller

Vertrauens-Keller. Wobei die Grünen zwar in der Regierung mäßig lichtvoll agieren und in der Sonntagsfrage seit Monaten auch mehr als mäßig - nämlich deutlich unter ihrem Wahlergebnis von 2019 - liegen. Die Grün-Politiker selbst schneiden allerdings durchaus besser ab als ihre Partei. Im jüngsten APA-OGM-Vertrauensindex kommt Vizekanzler Kogler mit einem Punkteplus gegenüber zuletzt auf Platz 8, knapp vor Parteikollegin Leonore Gewessler. Newcomer Gesundheitsminister Mückstein erobert Platz 7, die grüne Justizministerin Alma Zadić gar Platz 2. Unangefochten auf der 1 rangiert mit einem neuerlichen Plus ein Alt-Grüner: Bundespräsident Alexander Van der Bellen. Bester Türkiser: Kanzler Kurz auf Platz 4 mit einem leichten Minus. Fast alle Regierungspolitiker der Türkisen verlieren, am heftigsten Finanzminister Gernot Blümel, der damit in den Vertrauens-Keller rutscht, in dem sich Norbert Hofer, Wolfgang Sobotka und Herbert Kickl tummeln. Wieder eine kleine Randnotiz: Unter der Riege der Minusbrüder hat sich Norbert Hofer deutlich verbessert. Noch eine Randnotiz: Pamela Rendi-Wagner liegt bei den Österreichern im Mittelfeld (Rang 14). Unter vielen SPÖ-„Parteifreunden“ rangiert sie, wie wir spätestens seit dem Parteitag der Roten am Samstag wissen, nicht einmal im Mittelfeld…