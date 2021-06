Neuer Tageshöchstwert an Covid-Opfern in Moskau

Moskau hat die höchste Zahl an Corona-Toten in einer russischen Stadt seit Beginn der Pandemie registriert. Die Behörden in der Hauptstadt meldeten am Sonntag 144 Todesfälle binnen 24 Stunden - laut Nachrichtenagenturen so viele wie noch in keiner anderen russischen Stadt. Im ganzen Land wurden am Sonntag 599 Todesfälle registriert. Die Behörden meldeten zudem 20.538 Neuinfektionen. Der 12-Millionen-Metropole droht ein Lockdown.